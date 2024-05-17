10 انتصارات في 12 مباراة.. تفوق ساحق للزمالك على أندية المغرب داخل مصر

عبر تاريخ مشاركاته في البطولات الإفريقية خاض الزمالك 12 مباراة أمام أندية المغرب داخل مصر حقق خلالها عشرة انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر مباراة واحدة وسجل 21 هدفًا ودخل مرماه أربعة أهداف فقط.

في الخامس والعشرين من أكتوبر 1985 كانت المواجهة الأولى أمام الجيش الملكي باستاد القاهرة في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري وفاز الزمالك بهدف سجله طارق يحيى.

يوم 5 سبتمبر 1996 فاز الزمالك على المكناسي بهدفين نظيفين سجلهما أشرف قاسم وأحمد الكأس في مباراة العودة بالدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

اللقب الخامس على حساب الرجاء

في الثالث عشر من ديسمبر عام 2002 توج الزمالك بلقبه الخامس في دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء بهدف سجله تامر عبد الحميد في مباراة العودة بالدور النهائي التي أقيمت باستاد القاهرة.

يوم 7 فبراير عام 2003 فاز الزمالك ببطولة السوبر الإفريقي بعد فوزه على الوداد 3-1 باستاد القاهرة وسجل الأهداف محمد عبد الواحد وحازم إمام وعبد الحليم علي.

الزمالك والوداد في السوبر الإفريقي 2003

بعد غياب تسع سنوات عاد الزمالك لمواجهة الأندية المغربية والتقي المغرب الفاسي يوم 13 مايو 2012 باستاد الكلية الحربية في مباراة العودة بدور الـ16 وفاز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما إبراهيم صلاح وحازم إمام.

في التاسع عشر من أبريل عام 2015 تعادل الزمالك مع الفتح الرباطي بدون أهداف باستاد السويس في مباراة الذهاب بدور الـ16 لبطول الكونفيدرالية .

أكبر فوز على الوداد برباعية

في السادس عشر من سبتمبر 2016 حقق الزمالك أكب فوز له على الأندية المغربية عندما سحق الوداد برباعية نظيفة في مباراة الذهاب بالدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا وسجل الأهداف شيكابالا وأيمن حفني وباسم مرسي ومصطفى فتحي من ركلة جزاء.

مباراة الزمالك والوداد عام 2016

في التاسع عشر من ينايرعام 2019 فاز الزمالك على اتحاد طنجة 3-1 في مباراة العودة بدور الـ32 مكرر في بطولة الكونفيدرالية وسجل الأهداف إبراهيم حسن وعمر السعيد ويوسف أوباما.

يوم 14 أبريل 2019 فاز الزمالك على حسنية أغادير بهدف سجله إبراهيم حسن في مباراة العودة بالدور ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية.

لقب الكونفيدرالية على حساب نهضة بركان

يوم 29 مايو 2019 توج الزمالك ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة بعد فوزه على نهضة بركان بهدف سجله محمود علاء من ركلة جزاء في مباراة العودة بالدور النهائي التي أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية ولما كانت مباراة الذهاب في المغرب قد انتهت بفوز نهضة بركان بهدف، فقد احتكم الفريقان لركلات الترجيح وفاز الزمالك 5- 3.

في الرابع من نوفمبر عام 2020 فاز الزمالك على الرجاء 3-1 في مباراة العودة بالدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا وسجل الأهداف مصطفى محمد "هدفين" وفرجاني ساسي.

في الحادي عشر من مارس عام 2022 نال الزمالك الهزيمة الوحيدة أمام أندية المغرب القاهرة وكانت أمام الوداد بهدف دون رد في الجولة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.