مطاردة كهربا.. إنجاز تاريخى ينتظر ثنائى الزمالك فى نهائى الكونفيدرالية

يحتاج لاعب الزمالك يوسف أوباما لهدف واحد وأحمد مصطفى زيزو لهدفين في مباراة العودة بنهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي لمعادلة رقم محمود كهربا لاعب الأهلي الحالي، والهداف التاريخي للفارس الأبيض في بطولة الكونفيدرالية.

ويلتقي الزمالك فريق نهضة بركان في الثامنة مساء الأحد باستاد القاهرة سعيا لتحقيق لقبه الثاني في الكونفيدرالية الإفريقية بعد اللقب الأول الذي تحقق عام 2019 على حساب نهضة بركان أيضا.

وخاض الزمالك 54 مباراة في ست مشاركات ببطولة الكونفيدرالية الأإريقية أعوام 1998 و1999 و2015 و2028 و2019 و2024 وحقق خلالها 29 انتصارا وتعادل 11 مرة وخسر 13 مباراة وسجل 87 هدفا ودخل مرماه 42 هدفا.

كهربا كبير الهدافين بسداسية

ويتصدر محمود كهربا لاعب الأهلي الحالي قائمة هدافي الزمالك في الكونفيدرالية برصيد ستة أهداف يليه مصطفى فتحي ويوسف أوباما ولكل منهما خمسة أهداف وإبراهيم حسن وأحمد مصطفى زيزو ولكل منهما أربعة أهداف.

وسجل ثلاثة أهداف كل من عبدالحليم علي وأحمد عيد عبدالملك وأيمن حفني وعمر السعيد والتونسي حمزة المثلوثي.

وسجل هدفين كل من المالي إسماعيل كوليبالي وطارق السعيد وأحمد توفيق وباسم مرسي وعمر جابر وأحمد مدبولي والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي كابونجو كاسونجو ومحمود علاء وشيكابالا والتونسي سيف الجزيري وناصر منسي.

24 لاعبا لكل منهم هدف واحد

وسجل هدفا واحدا كل من مدحت عبدالهادي وعبدالحميد بسيوني ومحمد كمونة وأحمد عبدالله وعبداللطيف الدوماني وأيمن مشالي وسامي الشيشيني ومحمد صبري وعلي جبر وإبراهيم صلاح وحازم إمام وخالد قمر والبوركيني عبدالله سيسيه والنيجيري معروف يوسف ومحمد سالم وأحمد حمودي وأحمد حسن مكي وعماد فتحي والمغربي خالد بوطيب والمغربي حميد أحداد والسنغالي إبراهيما نداي وأحمد حمدي والبنيني سامسون أكينيولا ومصطفى شلبي.