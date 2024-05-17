الجمعة 17 مايو 2024
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الاجتياح البرى لرفح قاب قوسين أو أدنى.. "إكسترا نيوز" تكشف تطورات الأوضاع (فيديو)

عوض الغنام
عوض الغنام

كشف عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح، عن تطورات الأوضاع في رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن المدفعية الإسرائيلية لم تتوقف وقت صلاة الجمعة في رفح الفلسطينية.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز": "ما نشهده الآن ونسمعه على الهواء مباشرة، يؤكد أن الاجتياح البري قاب قوسين أو أدنى، خاصة في ضوء تزايد أعداد النازحين الذين غادروا مدينة رفح الفلسطينية".

وتابع: "أونروا أوضحت أن عدد النازحين من رفح الفلسطينية وصل إلى 650 ألف فلسطيني، أي ما يقرب من نصف سكان المدينة ويضاف إليهم عدد النازحين من شمال غزة، بعدما دعت إلى النزوح إليها باعتبارها منطقة آمنة".

وأوضح الغنام أن العمليات العسكرية لا تتوقف ونسمعها على مدار الساعة، وخاصة تدمير المنازل، عن طريق وضع ألغام بها، أو إطلاق صواريخ فوق رءوس ساكنيها دون إنذار مسبق وهو ما يزيد عدد الشهداء والمصابين.

وواصل: "إسرائيل تمارس سياسة الهدم في رفح ولكن بدون ضجة تستفز الرأي العام الدولي مثل ما فعلت في العمليات العسكرية السابقة في خان يونس على سبيل المثال"، مؤكدًا أن العملية العسكرية لم تبدأ بعد بشكل صريح ولكن يمهد لها عن طريق القوة النيرانية التي لا تتوقف على مدار الساعة.

وأكد عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز"، أنه يسمع أصوت المدفعية الإسرائيلية ويرى أعمدة الدخان من جانبه، وهو ما يعني أن معبر رفح بات مسرحًا للأحداث والصراع، والمأساة ما زالت مستمرة بإغلاق معبر رفح وعدم دخول المساعدات أو المصابين، والأمر نفسه ينطبق على معبر كرم أبوسالم.

معبر رفح رفح الفلسطينية المدفعية الإسرائيلية صلاة الجمعة قطاع غزة

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