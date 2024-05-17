الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توماس توخيل يؤكد رحيله عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم

توماس توخيل
توماس توخيل

أكد توماس توخيل أنه سيغادر بايرن ميونخ في نهاية الموسم بعد فشله في التوصل إلى اتفاق مع النادي للبقاء كمدرب بعد محادثات هذا الأسبوع.

كان مسئولو بايرن أبلغوا توخيل في فبراير بأنه لن يبقى في الفريق خلال العام الأخير من عقده وسيغادر في نهاية الموسم، ولكن بعد أن قرر العديد من الخلفاء المحتملين، بما في ذلك جوليان ناجيلسمان ورالف رانجنيك وتشابي ألونسو، البقاء في وظائفهم الحالية، لجأ بايرن إلى توخيل لمناقشة إمكانية بقائه في منصبه.

وقال توخيل يوم الجمعة: "هذا هو المؤتمر الصحفي الأخير هنا. قرار فبراير لا يزال قائما".

وأضاف: "كانت هناك محادثات مرة أخرى مع النادي في الأسبوع الماضي، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق بشأن استمرار التعاون؛ لذلك نحن ملتزمون بقرار فبراير".

"لم نتفق لكني لن أخوض في النقاط الفردية. كل هذا يحدث خلف أبواب مغلقة".

وتولى توخيل المسئولية في مارس الماضي وقاد الفريق إلى لقب الدوري الألماني الموسم الماضي، لكن بايرن سينهي الموسم الحالي دون أي لقب للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

وسيخوض توخيل، مباراته الأخيرة يوم غدٍ، عندما يواجه مضيفه هوفنهايم، في المباراة التي ستجمعهما على (راين نيكار أرينا)، في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الألماني (بوندسليجا).

وفشل بايرن ميونيخ في الحفاظ على لقب الدوري الألماني للمرة الثانية عشرة على التوالي، بعد أن تمكن باير ليفركوزين من انتزاع اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ويحتل بايرن ميونخ، المركز الثاني في جدول «بوندسليجا»، برصيد 72 نقطة، خلف باير ليفركوزين، صاحب الصدارة، برصيد 87 نقطة.

توماس توخيل بايرن ميونيخ جوليان ناجيلسمان هوفنهايم بوندسليجا

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