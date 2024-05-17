الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيدة زينب

محافظ القاهرة ووزير
محافظ القاهرة ووزير الأوقاف بمسجد السيدة زينب

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صلاة الجمعة بمسجد السيدة زينب، بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعمال تطويره أوائل هذا الأسبوع.

وأكد محافظ القاهرة أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعمارة بيوت الله عز وجل، بصفة عامة، وتوجيهه بتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتها، وحرصه على افتتاح هذه المساجد بنفسه بصفة خاصة، كان السبب الأول لخروج أعمال التطوير على هذا المستوى المتميز الذي يليق بمكانة هذه المساجد.

مساجد آل البيت شهدت أعمال تطوير واهتمامًا غير مسبوق فى عهد الرئيس السيسي

ووجه محافظ القاهرة الشكر للرئيس السيسى على هذا الاهتمام والدعم، مؤكدًا أن مساجد آل البيت شهدت أعمال تطوير واهتماما غير مسبوق فى عهده؛ كمساجد الإمام الحسين والسيدة نفيسة والسيدة رقية والسيدة فاطمة النبوية، كما يتم تطوير المناطق المحيطة بها بصورة حضارية، مثلما حدث بشارع الأشراف وما يتضمنه من مقامات لآل بيت النبى؛ ما سيكون له أثر كبير على زيادة السياحة الدينية لمحبي زيارة مساجد آل البيت من داخل وخارج مصر، وأدى الصلاة برفقتهما عدد من القيادات الدينية والتنفيذية.

محافظ القاهرة ووزير الأوقاف بمسجد السيدة زينب
محافظ القاهرة ووزير الأوقاف بمسجد السيدة زينب
محافظ القاهرة ووزير الأوقاف بمسجد السيدة زينب
محافظ القاهرة ووزير الأوقاف بمسجد السيدة زينب
محافظ القاهرة ووزير الأوقاف بمسجد السيدة زينب
محافظ القاهرة ووزير الأوقاف بمسجد السيدة زينب
محافظ القاهرة ووزير الأوقاف بمسجد السيدة زينب
محافظ القاهرة ووزير الأوقاف بمسجد السيدة زينب
محافظ القاهرة ووزير الأوقاف بمسجد السيدة زينب
محافظ القاهرة ووزير الأوقاف بمسجد السيدة زينب
محافظ القاهرة ووزير الأوقاف بمسجد السيدة زينب
محافظ القاهرة ووزير الأوقاف بمسجد السيدة زينب
محافظ القاهرة ووزير الأوقاف بمسجد السيدة زينب
محافظ القاهرة ووزير الأوقاف بمسجد السيدة زينب
صلاة الجمعة مسجد السيدة زينب محافظ القاهرة وزير الأوقاف أخبار محافظة القاهرة

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