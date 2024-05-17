الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 27 طن ملح مجهول المصدر و179 محضرًا تموينيًا بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة منوف، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من ضبط 27 طن ملح مجهول المصدر، وتحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وذلك ضمن حملة مكبرة للمرور على المحلات التجارية للتأكد من توافر السلع واستقرار الحالة التموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

فيما شنَّت الوحدة المحلية بمدينة سرس الليان حملة تفتيشية، بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين، على الأسواق والمخابز والمحال العامة ومنافذ بيع السلع الغذائية واللحوم بنطاق المركز؛ للوقوف على صلاحية المنتجات المعروضة ومدى مراعاتها كل الاشتراطات البيئية والصحية.

وأسفرت عن تحرير 22 محضرًا متنوعًا، ما بين ممارسة أنشطة دون ترخيص وعدم وجود شهادات صحية والإعلان عن الأسعار بهدف التربح، فضلًا عن ضبط وإعدام 55 كجم مواد غذائية لظهور علامات التلف عليها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

152 محضرًا تموينيًا 

من جهته، أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية، تم تحرير 152 محضرًا تموينيًا متنوعًا للمنشآت التموينية والمخابز والأسواق، وذلك على مدار يوم واحد بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنوعت ما بين 83 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية، و69 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية، وبالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، بتكثيف الحملات ورصد المخالفات وضبط الأسعار، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، والتصدي لحالات الغش التجاري واحتكار السلع، والاطمئنان على صلاحية السلع المعروضة بالأسواق لاتخاذ اللازم تحقيقًا للصالح العام.

يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ تكليفات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع والتصدي لكل أشكال الغش التجاري، وإحكام السيطرة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه، والعمل على محاربة الغش التجاري بكل أشكاله.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية ضبط ٢٧ طن ملح تحرير ١٧٩ محضر تمويني حمله تفتيشيه خلال يوم واحد

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