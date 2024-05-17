الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السفير محمد العرابى لـ"الشاهد": الدول الموالية لإسرائيل بدأت تطالب بوقف إطلاق النار

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الكل يسير وراء صانع القرار في رفض التوطين، و في صيانة الأمن القومي، وعدم تصفية القضية الفلسطينية، وفي كل ما تم وضعه في مجلس الأمن يوم 8 أكتوبر.

وأضاف “العرابي”، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة extra news، أن كل العالم متبني هذه الإجراءات، لافتًا إلى أنه لم يخرج أحد عن هذه الموضوعات المتمثلة في الحفاظ على القضية الفلسطينية، ورفض التوطين ورفض النزوح، وأنه لا بد أن يكون هناك مساعدات إنسانية سريعة ووقف إطلاق نار سريع، الشروع في عملية سياسية سريعة، بحيث يكون هناك أفق للسلام بحيث أن الشعب الفلسطيني يطمئن.

وأوضح أن الخطاب السياسي في أي دولة يتحدث عن كل هذه الأمور، حتى الدول التي نقول عنها موالية لإسرائيل بشكل كبير، لافتًا إلى أن ألمانيا على سبيل المثال سنجد أنها تطالب بوقف إطلاق النار ولا أحد يدخل رفح الفلسطينية.

وأشار إلى أن هولندا لم يكن لها اهتمام على القضية الفلسطينية، لكن تجد رئيس وزراء هولندا يحدث الرئيس السيسي ووزير الخارجية السفير سامح شكري، وبالتالي فإن الدول التي لم يكن لها علاقة مباشرة بالقضية الفلسطينية، بدأت تنخرط في التعامل مع مصر، لأنهم يعلمون بأن مصر تستطيع أن تقدم شيء خلال المرحلة القادمة. 

محمدالعرابي برنامج الشاهد السفير محمد العرابي القضية الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي

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