الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السفير العرابى لـ"الشاهد": إسرائيل تنظر دائما إلى مصر على أنها القوة الأولى فى الإقليم

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن خسائر الأرواح أكثر ما يؤلم الاسرائيليين.

وأضاف العرابى، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، اليوم الخميس، إن "التعصب الديني شيء متأصل ومتجذر في الشخصية الإسرائيلية واليهودية وهو موضوع مهم جدا ويجب وضعه في الاعتبار عند تحليل المواقف".

وأشار إلى أن رئيس الدولة هو المسئول  الأول عن توجهات السياسة الخارجية، موضحًا أن الدبلوماسية الرئاسية لعبت دورا كبيرا بعد 30 يونيو وتغيرت معادلات كثيرة جدًا، مؤكدًا أن إسرائيل تنظر دائما إلى مصر على أنها القوة الأولى في الإقليم وتعمل لها حسابًا.

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