انطلاق فعاليات قمة "رايز أب" من المتحف الكبير بحضور 150 شركة ناشئة

شهد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات اليوم الأربعاء افتتاح فعاليات النسخة الحادية عشر من «قمة رايزاب 2024» أكبر حدث يتم تنظيمه في مجال الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر، بالمتحف المصري الكبير بمشاركة نحو ١٥٠ شركة ناشئة بحضور عبدالحميد شرارة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رايز أب.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن هناك اهتمام كبير من الدولة بتدريب وتأهيل الشباب ودعم الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الوزارة رفعت دعم التدريب إلى ١.٧ مليار جنيه وزاد العدد إلى ٢٥٠ ألف مستفيد.

وأشار الوزير إلى أن تشجيع الشركات الناشئة وتحفيز ريادة الأعمال يمثل اولوية مهمة من استراتيجية الحكومة وتقوم عليه اقتصاديات دول العالم؛ مضيفا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي بدأت ناشئة تمثل ٧٥% من اقتصاديات الدول المتقدمة؛، منوها بأن القاعدة العريضة من هذه الشركات تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد، سواء نامي أو متقدم؛ مشيرا إلى أن العالم يمر بأزمة جيوسياسية ضخمة تزيد تداعياتها وهو ما يؤثر على كافة الاقتصادات ويمثل عبئا على كافة الشركات بما فيها الناشئة.

تدريب الشركات الناشئة واحتضانها

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار خطة الحكومة لدعم الشركات الناشئة وفقا لثلاثة محاور متوازية، حيث يعني المحور الأول بتدريب الشركات الناشئة واحتضانها، لتحويل كافة الأفكار لمنتجات قادرة على المنافسة، موضحا أن الوزارة تنفذ مشروع لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» في كافة المحافظات؛ حيث تم افتتاح 8 مراكز في 2023، ويتم حاليا العمل على إنشاء 20 مركزا جديدا بهدف تقديم خدمات دعم رواد الأعمال في كافة المحافظات.

قمة رايزاب 2024



ولفت إلى أنه تم التعاقد مع شركتين عالميتين في مجال إدارة حاضنات الأعمال لإدارة مركز إبداع مصر الرقمية القاهرة ومركز إبداع مصر الرقمية الجيزة، كما تم التعاقد معهم على تدريب 120 شخصا على مهارة إدارة الحاضنات، لإدارة مراكز «كريتيفا» بكافة المحافظات؛ مشيرا إلى أن المحور الثاني يتمثل في التدريب وتنمية الموارد البشرية المدربة على المهارات التقنية في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تتطلبها الشركات الناشئة.

ونوه الدكتور عمرو طلعت إلى أن المحور الثالث يعني بالإطار التشريعى والإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات والتوسع أو تغيير نشاطها، لافتا في هذا الشأن إلى قرار مجلس الوزراء بجعل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة 1000 جنيه فقط بدلًا من 50 ألف جنيه، بهدف مساعدة رواد الأعمال على تأسيس الشركات بسهولة، كما يتم العمل حاليا على تنظيم كيفية تأسيس الشركات الافتراضية بدون مقر؛ كما يتم العمل على تنظيم كيفية انشاء شركات عن بُعد من خلال منصة مصر الرقمية وتقنية التوقيع الإلكتروني لتأسيس الشركة بالإخطار.

وتقام القمة في نسختها الحادية عشر تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتستمر فعاليات القمة على مدار ثلاثة أيام من 16 مايو - 18 من مايو الجاري، ومن المتوقع حضور أكثر من 20.000 ورائد أعمال ومستثمر من 60 دولة حول العالم للقمة هذا العام.

ويشارك في القمة مجموعة من أهم وأبرز المتحدثين ورواد الأعمال والخبراء والرؤساء التنفيذيين والإنفلونسرز، والمستثمرين في مجال الاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، والشركات الناشئة، يجتمعون على منصة القمة لدعم رواد الأعمال وتشجيعهم على التنوع والتأثير والنمو، من مختلف المؤسسات والشركات.

وستشهد القمة عددا كبيرا من ورش العمل والمناظرات للقضايا المهمة بالعديد من القطاعات والجلسات الحوارية والتفاعلية بمشاركة الحضور من جنسيات عربية وأجنبية.