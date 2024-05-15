الأربعاء 15 مايو 2024
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اقتصاد

"we" توقع بروتوكول تعاون مع "Cred" لتوفير خدمات الاتصالات بمشروعاتها العقارية

محمد ابو طالب واحمد
محمد ابو طالب واحمد منصور

وقعت الشركة المصرية للاتصالات "وي" بروتوكول تعاون مع شركة "Cred" لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة وخدمات المدن الذكية بمشروعاتها العقارية.

وقع البروتوكول محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات، والمهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة "Cred".

وبموجب هذا البروتوكول ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بتنفيذ كافة أعمال البنية التحتية التكنولوجية لمشروعات "Cred"، ومد شبكات الألياف الضوئية اللازمة لتقديم خدمات الإنترنت والخدمات الصوتية لجميع الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بمشروعاتها وفق أحدث تقنيات الاتصالات المتطورة FTTH وذلك لإتاحة جميع خدمات الاتصالات المتكاملة بما في ذلك خدمات التليفون الأرضي والإنترنت فائق السرعة، والبث التليفزيوني عبر الإنترنت IPTV وغيرها من خدمات المدن الذكية ككاميرات المراقبة والبوابات الذكية وغيرها.

وقال محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات: "تحظى المصرية للاتصالات بثقة كبيرة لدى كبرى شركات التطوير العقاري، ما جعلها الشريك التكنولوجي لأكثر من 90% من المشروعات العقارية الكبرى في مصر بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة تضمن لعملاء هذه الشركات التمتع بأحدث خدمات الاتصالات التي تواكب احتياجاتهم المتطورة".

وأضاف: "حريصون على تحقيق رضا عميلنا المشترك والتوسع في تقديم خدمات المدن الذكية المتطورة التي تواكب التطور المتسارع في تكنولوجيا الاتصالات."

من جانبه، قال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة "Cred": يعكس هذا التعاون رؤيتنا الواضحة نحو تقديم مفهوم جديد للمعيشة ومساعدة عملائنا على الاستمتاع بحياة أكثر راحة ورفاهية من خلال تقديم كل ما هو جديد ومبدع لتوفير تجربة حياتية استثنائية تتسم بأسلوب الحياة العصري الذي نسعى إليه دائما"، ونسعى من خلال تعاوننا مع كيان كبير كالمصرية للاتصالات إلى منح عملائنا أفضل مستوى من خدمات الاتصالات وخدمات المدن الذكية التي باتت جزء لا يتجزأ من نمط الحياة في المستقبل.

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