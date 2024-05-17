الإسكان تتابع تنفيذ المرحلة الخامسة لمبادرة سكن كل المصريين بأكتوبر الجديدة (صور)

تابع المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية بالمرحلة الخامسة الخاصة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين ومشروعات المرافق والخدمات بالمدينة.

ووجه المهندس محمد عبد المقصود الإدارات المختصة وجهات الإشراف للمتابعة الميدانية الدورية لإزالة كافة العقبات وبذل كافة الجهود لخروج المشروع بالشكل المشرف.

وعلى صعيد آخر، أجرى المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز، والمهندس مصطفى عبد اللطيف عضو وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، زيارة تفقدية لمشروعات الإسكان من المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين لمتابعة المواصفات الفنية وضوابط معايير الجودة.

وحدة الدعم الفني بالإسكان تتابع المرحلة الخامسة لمبادرة سكن لكل المصريين بأكتوبر الجديدة

وأجرى مسئولو وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان جولة لتفقد مشروعات الإسكان للمرحلة الخامسة والجاري تنفيذ 10608 وحدات سكنية بها، ومتابعة أعمال تنسيق الموقع العام، كما تم تفقد مواقع المرحلة السادسة والتي يبلغ عددها 55 ألف وحدة سكنية جديدة.

وتابع مسئولو وزارة الإسكان وجهاز أكتوبر الجديدة تفقد موقع النادي الاجتماعي والمقام على مساحة 100 ألف متر2 ويضم 2 حمام سباحة و7 ملاعب ومبنى اجتماعي وسنتر تجاري ومسجد.

وفي ذات السياق عقد المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز للإسكان، اجتماعا مع ممثلي الشركات المنفذة وجهات الإشراف للتشديد على اتباع المواصفات الفنية واستلام الأعمال على أكمل وجه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تقاعس في التنفيذ.

وأكد محمود مراد أهمية تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عبد الخالق إبراهيم مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على وحدة الدعم الفني، وفي ضوء المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.