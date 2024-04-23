الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

"عبدالمقصود" يُتابع إجراءات تنفيذ المرحلة السادسة من "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد  المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع الشركات المنفذة وجهات الإشراف لمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمرحلة السادسة بالمدينة، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي وإزالة كافة العقبات.

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وقال المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز، أن يتم تنفيذ المرحلة السادسة لمشروع سكن لكل المصريين للمبادرة الرئاسية المقامة على مساحة 3000 فدان بمنطقة غرب المطار بقطاع أ-ب-ج، موضحًا أن المرحلة السادسة تتضمن تنفيذ 55 ألف وحدة سكينة نموذج 90 متر مربع. 

تفاصيل المرحلة الخامسة للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 

وفى سياق متصل، أشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إلي أن المرحلة الخامسة لمشروع سكن لكل المصريين تضم تنفيذ 90 ألف وحدة سكينة المقام تنفيذها بمنطقة غرب المطار، موضحًا بأنه سيتم بنهاية عام 2024 الانتهاء من تنفيذ 35 ألف وحدة سكينة. 

وأردف رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، أن المدينة تحتل على نصيب الأكبر من تنفي المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين من تنفيذ الوحدات السكينة بالمشروع.  

وفى ذات السياق، ناقش المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز شركات المقاولات وجهات الإشراف المنفذة للمشروعات لسكن لكل المصريين بالمرحلتين الخامسة والسادسة، وذلك في نطاق عدة محاور، مؤكدا أهمية العمل على إزالة العقبات التى تواجه عملية تنفيذ المبادرة الرئاسية. 

 شدد رئيس جهاز  مدينة أكتوبر الجديدة، على كافة الشركات المنفذة وجهات الإشراف على الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات بالتوازي مع الالتزام بكافة المواصفات الهندسية للوصول لأفضل مستوى يليق أصحاب الوحدات، حيث يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمتابعة الدورية والدقيقة للمشروعات القومية بالمدن الجديدة  وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير وتنمية المدن الجديدة. 

المرحلة السادسة أكتوبر الجديدة اجتماعا متابعة

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