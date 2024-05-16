الزيانى: إصدار دعوة لعقد مؤتمر دولى تحت إشراف الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية

قال عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين، إننا عازمون على التضامن العربي لمواجهة التحديات وتعزيز التكامل بين دول المنطقة، لافتا إلى أن إعلان البحرين أكد إدانة الدول العربية الحرب المدمرة على قطاع غزة وما أدت إليه من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام الدورة الـ33 للقمة العربية بالعاصمة البحرينية، أن القادة العرب أكدوا ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مبينا أن القادة العرب أكدوا ضرورة الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وتابع: "القادة العرب أكدوا تعزيز الشراكات مع الكتل الدولية والدول الصديقة والتعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية"، مشيرا إلى أن القادة العرب أكدوا ضرورة الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأكد إصدار دعوة لعقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين.