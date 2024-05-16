الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالورود.. استقبال حافل للرئيس السيسى والقادة العرب فى العاصمة البحرينية

استقبال الرئيس السيسى
استقبال الرئيس السيسى وقادة العرب

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد القمة العربية، التي تنطلق اليوم الخميس، بالعاصة البحرينية المنامة.

وخلال استقبال الرئيس السيسي وقادة العرب قدم عدد من الأطفال الورود إلى الرؤساء هاتفين بأسمائهم، فيما صافح الرئيس السيسي عددا من الأطفال.

 العاهل البحرينى فى استقبال الرئيس السيسى

وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في استقبال الرئيس السيسي في قصر الصخير، الذي يحتضن القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي السيسي القمة العربية المنامة

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