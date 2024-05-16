بالورود.. استقبال حافل للرئيس السيسى والقادة العرب فى العاصمة البحرينية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد القمة العربية، التي تنطلق اليوم الخميس، بالعاصة البحرينية المنامة.

وخلال استقبال الرئيس السيسي وقادة العرب قدم عدد من الأطفال الورود إلى الرؤساء هاتفين بأسمائهم، فيما صافح الرئيس السيسي عددا من الأطفال.

العاهل البحرينى فى استقبال الرئيس السيسى

وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في استقبال الرئيس السيسي في قصر الصخير، الذي يحتضن القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين.