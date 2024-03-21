الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ملك الأردن يلتقى ملك البحرين فى قصر الصخير بالمنامة

جانب من لقاء ملك
جانب من لقاء ملك الأردن وملك البحرين

أكد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، على اللقاء الثنائي بين عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير، بالعاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس. 

وكشف البيان الملكي الأردني، والتي حصلت “الدستور” على نسخة منه، أن جلالتيهما بحثا العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين المملكتين والشعبين الشقيقين، مؤكدين أهمية العمل على توسيع فرص التعاون في شتى الميادين، وأن اللقاء استعرض الأوضاع الراهنة بالمنطقة، خصوصا ما تشهده غزة من تطورات خطيرة، إذ جرى التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين، والاستمرار بإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وركزت القمة الأردنية البحرينية، على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين، الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع، ويمكن الأشقاء الفلسطينيين من الحصول على حقوقهم العادلة والمشروعة.

وتم اللقاء الملكي الثنائي، بمشاركة  رئيس الوزراء ا الأردني لدكتور بشر الخصاونة، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في المنامة رامي وريكات.

كما حضره عن الجانب البحريني سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وئون الشباب مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وعدد من كبار المسئولين البحرينيين.

وبحسب البيان، كان في استقبال ووداع جلالة الملك في قاعدة الصخير الجوية، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وعدد من أصحاب السمو الشيوخ، وكبار المسؤولين في مملكة البحرين.

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