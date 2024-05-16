الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس المتهم بقتل عامل ديلفرى فى الشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات

صورة أرشيفية لحبس
صورة أرشيفية لحبس

أمرت نيابة قسم أول الزقازيق بالشرقية، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بقتل شاب بطلق ناري، إثر نشوب مشادة كلامية بينهما للخلاف على مبلغ مالي مقابل إصلاح دراجة نارية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق، بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي، بوصول عامل ديلفري، ومقيم بدائرة القسم، جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بطلق خرطوش بالصدر، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وباتخاذ الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الجريمة، وبالفحص تبيَّن نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم عامل في مخبز بلدي، ومقيم نطاق قسم أول الزقازيق، بسبب خلافات مالية على ثمن إصلاح دراجة نارية، ما أسفر عن مقتل الأول على يد الثاني.

عامل أربعة أيام ذمة التحقيقات قتل شاب مشادة كلامية

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