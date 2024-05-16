بوتين وشي يوقعان وثيقة تعميق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي

وقع الرئيسان الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين، على وثيقة تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وذلك بعد ساعتين ونصف من المباحثات في بكين اليوم الخميس.

ويقوم الآن مسؤولون صينيون وروس آخرون بتوقيع الوثائق أمام شي وبوتين في هذا الحدث، وسط ترحيب حار من الحاضرين الحدث، حسبما أفادت صحيفة الجارديان.

ووصل بوتين إلى بكين في وقت مبكر من اليوم الخميس في زيارة دولة تستغرق يومين؛ لإجراء محادثات قال الكرملين إنها ستعمق الشراكة الاستراتيجية مع الصين.

وأكدت وسائل الإعلام الرسمية الصينية وصول الرئيس الروسي فيما وصفته بزيارة دولة من "صديق قديم".

وفي وقت سابق، صرح يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، للصحفيين، بإن توقيت التوقيع على وثيقة الشراكية الاستراتيجية بين روسيا والصين، يتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وذكر أوشاكوف أن هذه وثيقة مفصلة تتضمن أكثر من 30 صفحة، و"تشير إلى الطبيعة الخاصة لعلاقاتنا الثنائية وتحدد المزيد من الطرق لتطوير مجموعة العلاقات الثنائية بأكملها، وتؤكد الدور القيادي لروسيا والصين في تشكيل نظام عالمي عادل وديمقراطي"، حسبما أوردت شبكة روسيا اليوم.

شي يؤكد على تعميق الثقة السياسية مع روسيا

وخلال محادثات القمة الصينية الروسية الصينية التي عقدت اليوم بالصيغتين المصغرة والموسعة بحضور أعضاء الوفدين، قال الرئيس الصيني لبوتين: "إن الصين وروسيا ستعملان على تعميق الثقة السياسية المتبادلة".

وأضاف: "ستلتزم الصين وروسيا بمبادئ عدم الانحياز وعدم المواجهة ضد دول ثالثة. وستعملان على تعميق الثقة السياسية المتبادلة. وسوف تدعمان ظهور عالم متعدد الأقطاب. وتقدمان مثالًا على بناء نوع جديد من العلاقات والروابط بين الجيران. وتدافعان عن نظام عالمي قائم على القانون الدولي".

بوتين يؤكد على أن الاتصالات التجارية مع الصين محمية بشكل موثوق

من جهته قال بوتين: إن الاتصالات التجارية بين روسيا والصين "محمية بشكل موثوق من التأثير السلبي لدول ثالثة".

وقال أيضًا: "إن البنوك الروسية والصينية ستعزز اتصالاتها"، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ 90% من مجمل المدفوعات بين البلدين بالروبل واليوان.

وأضاف: "أن تحويل المدفوعات إلى العملات الوطنية أعطى زخما قويا لتوسيع التعاملات التجارية".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة عن افتتاحية خطاب بوتين، قائلة إن الرئيس الروسي شكر شي على الترحيب الحار في الصين، وقال إن المحادثات أجريت في جو ودي وعملي. وقال إن موسكو وبكين توليان أهمية كبيرة للشراكة.