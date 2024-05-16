عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل أحداث 7 أكتوبر لتنفيذ مخططات الصهيونية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق" وعضو مجلس الشيوخ، إن: "أحداث السابع من أكتوبر الماضي وأسر حركة حماس لعدد كبير من الرهائن الإسرائيليين ضرب العقيدة الإسرائيلية في مقتل، الأمر الذي جعل الحكومة الإسرائيلية تسعى بكل الطرق لترميم هذه العقيدة من خلال قصف قطاع غزة بشكل وحشي وإهدار أرواح الفلسطينيين الأبرياء".

وأضاف "حسين" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": أن: "الحكومة الإسرائيلية تعتقد أن العرب في حالة سيئة للغاية وقد لا تأتي فرصة أخرى للحصول على أثمان غالية في تحقيق المشروع الصهيوني من خلال تصفية القضية الفلسطينية، كما أن اليمين المتطرف يصعد بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والسويد والمجر وهولندا، فضلا عن ترشيح عدد كبير من اليمنيين المتطرفين للبرلمان الأوروبي في الصيف القادم".

وتابع: "إسرائيل ليس عليها أي ضغوطات من المجتمع الدولي لتقديم تنازلات للشعب العربي خلال الصراع الدائر، حتى بعد المتغيرات التي طرأت منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي، بل هي تسعى لاستغلال كل ما حدث وما سيحدث لصالحها".