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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين فى حريق استوديو الأهرام لـ26 يونيو

حريق استوديو الأهرام
حريق استوديو الأهرام

قررت محكمة جنح العمرانية، تأجيل أولى جلسات محاكمة 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية حريق استوديو الأهرام لجلسة ٢٦ يونيو المقبل للاطلاع. 

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين "ماهر.م" مخلي سبيله، و"محمد.م" أخلي سبيله، و"محمد. ف" أخلي سبيله، و"محمد.ج" أخلى سبيله، أنهم بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٦ بدائرة قسم العمرانية - محافظة الجيزة تسببوا خطأ في إصابة المجني عليهم كلًا من “محمد سيد- على السيد- سمير عبد العال- عبد الرحمن- محمد عصام - محمد عصام محمد"، وكان ذلك ناشئًا عن اهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح التي تفرضها عليهم أصول مهنتهم، وعدم اتخاذهم احتياطات الأمان والسلامة المتبعة فأحدثوا إصابة المجني عليهم.

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قبل محاكمتهم.. ماذا كشفت التحقيقات حول حريق ستوديو الأهرام ؟

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين الأول والثاني، تسببا بإهمالهما في نشوب الحريق بموقع التصوير داخل استوديو الاهرام والكائن بشارع خاتم المرسلين - العمرانية والعقارات السكنية المجاورة له، وكان ذلك على إثر عدم احترازهما وعدم مراعاتهما لأصولهما المهنية والحرفية لمهنتهما، وهي مخالفة اشتراطات التأمين على الكهرباء، والتي أدت إلى حدوث خلل كهربائي أشعل عوازل الأسلاك الكهربائية داخل نطاق استوديو الأهرام.

وأضاف أمر الإحالة، أن ذلك  أدى إلى امتداد النيران إلى محتويات المكان ليشعلها، ومن ثم امتدت إلى عدة مبان سكنية محيطة بمكان حدوث الواقعة، وتسارعت النيران إلى عدد من الوحدات السكنية بتلك المباني وأحدثت ما بها من تلفيات بمحتوياتها على النحو المبين بالأوراق، كما تسبب المتهمين في إتلاف المنقولات المملوكة للمجني عليهم الثابتة أسمائهم بتقرير محافظة الجيزة والمترتب على الحريق المصوف بالاتهام السابق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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