الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الدراجى نجم الترجى السابق لـ"الدستور": التكهن بنتيجة النهائى الإفريقى صعب

أسامة الدراجي
أسامة الدراجي

تحدث أسامة الدراجي، نجم فريق الترجي التونسي السابق، عن نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي سيجمع بين الأهلي والفريق التونسي.

وقال الدراجي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن تلك المواجهة المرتقبة: "المباراة لن تكون سهلة وستكون صعبة للغاية على الفريقين، كلاهما يطمح في حصد اللقب وكلاهما كتاب مفتوح للآخر".

وأضاف: "استمتعت كثيرًا بمواجهة الأهلي في 4 مباريات سابقة، وكنت محظوظًا بالفوز عليه في مباراتين من الأربع".

وتابع: "تمنيت خوض النهائي هذا العام ومواجهة الأهلي مجددًا حتى أمنح جزءا من هذا الحظ لفريقي السابق".

وأتم: "من الصعب التكهن بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب، لكن الفريق الأكثر جاهزية وتركيزا داخل الملعب هو الأقرب للفوز".

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موعد مباراة الأهلي ضد الترجي

ويحل فريق الأهلي ضيفا على الترجي التونسي، على ملعب (حمادي العقربي) برادس، في مباراة ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم 18 مايو الجاري، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.
 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس، مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها 18 مايو الجاري.

وتمتلك القناة القطرية كافة حقوق البث الرسمي والحصري، لمسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الترجي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني،  محمود متولي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، على معلول، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، أليو ديانج، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، كريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبوعلي، أنتوني موديست.

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