ثقافة أبوتشت تناقش "إشكاليات معاصرة في القصة القصيرة" الأحد

يقيم قصر ثقافة أبوتشت بمحافظة قنا والتابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئا سة عمر البسيوني ندوة بعنوان (إشكاليات معاصرة في القصة القصيرة) وتاتي الندوة ضمن نشاط نادي الأدب، وبحضور عددا من الشعراء وكتاب الرواية والقصة، وذلك في الساعة السابعة مساء الأحد الموافق 19 من مايو الجاري بمقر قصر ثقافة أبو تشت.

يأتي ذلك عددا من كتاب الرواية والقصة والنقا وهم: الروائي والقاص محمد صالح البحر، والكاتب الصحفي نبيل بقطر، والكاتب ايمن حسين والأستاذ الشاعر عبد الباري إمام والقاص والناقد محمد عبد القادر التوني، القاص يحيى عرندس، الكاتبة الروائية جلاء الطيري ويدير الندوة الشاعر عبد الرافع الأنصاري.