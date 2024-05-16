الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

ثقافة أبوتشت تناقش "إشكاليات معاصرة في القصة القصيرة" الأحد

مناقشة قصر ثقافة
مناقشة قصر ثقافة أبوتشت بمحافظة قنا

يقيم قصر ثقافة أبوتشت بمحافظة قنا والتابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئا سة عمر البسيوني ندوة بعنوان (إشكاليات معاصرة في القصة القصيرة)  وتاتي الندوة ضمن نشاط نادي الأدب، وبحضور عددا من الشعراء وكتاب الرواية والقصة، وذلك في الساعة السابعة مساء الأحد الموافق 19 من مايو الجاري  بمقر قصر ثقافة أبو تشت.

يأتي ذلك عددا من كتاب الرواية والقصة والنقا وهم: الروائي والقاص  محمد صالح البحر، والكاتب الصحفي  نبيل بقطر، والكاتب ايمن حسين والأستاذ الشاعر عبد الباري إمام والقاص والناقد محمد عبد القادر التوني، القاص يحيى عرندس، الكاتبة الروائية جلاء الطيري ويدير الندوة الشاعر عبد الرافع الأنصاري.

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التفاصيل الكاملة لاجتماع «إنقاذ مسرح قصور الثقافة»

قصر ثقافة أبوتشت إشكاليات معاصرة في القصة القصيرة الروائي والقاص محمد صالح البحر لهيئة العامة لقصور الثقافة جلاء الطيري

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