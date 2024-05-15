كلمة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال تكريم الرئيس السيسى بجائزة السلام

شدد دينيس فرنسيس، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أهمية التعاون الدولي والتقدم المستمر في جميع الميادين لإنجاح الأجندات العالمية وتعزيز السلام، وأضاف أن السلام والأمن يجب أن يسودا في المنطقة.

أعرب فرنسيس، في خطابه عبر الفيديو كونفرانس، خلال الاحتفال بتقديم جائزة بطل السلام 2024 للرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تم بثه حصريًا عبر برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، عن أسفه لعدم تمكنه من الحضور بسبب التزاماته العملية.

وأثنى على منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى دورها كمحور لعمليات الهجرة، وحث الدول العربية على العمل بجد للتوصل إلى هدنة في غزة، مشيرًا إلى التدهور الخطير في الوضع بالشرق الأوسط بسبب التوترات في غزة، مؤكدًا على ضرورة حماية المدنيين والإفراج غير المشروط عن المحتجزين.

واختتم بالتأكيد على أن مليون شاب في جنوب إفريقيا سيحتاجون إلى فرص عمل في العام المقبل، مؤكدًا على تعقيد القضايا الراهنة وضرورة السعي نحو التعاون الدولي وتحقيق السلام، مع التأكيد على دور المرأة في دعم التنمية والاستقرار في العالم العربي.