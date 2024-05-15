الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط عاطل لاستيلائه على الحسابات الخاصة بـ 23 مواطنا

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) للاستيلاء على الحسابات الخاصة بـ (23) مواطنا على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من معارفهم، وعُثر بحوزته على (2 هاتف محمول – 5 شرائح هواتف “المُستخدمة فى ارتكاب الوقائع – 3 محافظ إلكترونية” – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال الجرائم الإلكترونية المستحدثة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قطاع الأمن العام قطاع نظم الاتصالات عاطل قسم شرطة المرج فيس بوك محافظ إلكترونية

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