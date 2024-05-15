نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط تشكيل عصابي تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية، بالإسكندرية.

ضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

أكدت التحريات قيام شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما «14 خاتم شعار جمهورية -مزورين- منسوب صدورهم لجهات حكومية مختلفة، 2 أكلاشيه "بأسماء أشخاص مُحددة"، عدد من صور وشهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير منسوبة لجهات مختلفة، الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير، عدد من المستندات الخاصة بعملائهما - 10 هواتف محمولة "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى».

واعترفا بارتكابهما وقائع التزوير باستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.