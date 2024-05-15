الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أمير توفيق يطير إلى الجزائر لحسم صفقة "بلعيد"

بلعيد
بلعيد

كشف الإعلامى محمد الليثي عن استعداد أمير توفيق، مدير التعاقدات بنادي الأهلي، للسفر إلى الجزائر بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا؛ من أجل حسم صفقة زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري بشكل رسمي.

وقال "الليثي" خلال تقديمه برنامج 10 و10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7: "الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر شاهد تسجيلات للاعب الجزائري خلال الفترة الماضية ومعه التونسي علاء زهير، مدافع الوحدة الإماراتي وأبدى المدير الفني للأهلي قناعته بالثنائي، لكن كفة بلعيد كانت أرجح".

وأشار "الليثي" إلى أن إدارة الأهلي استقرت على ضم بلعيد بدلًا من زهير، خاصة أن نادي العين الإماراتي بالغ في طلباته المالية من أجل الاستغناء عن اللاعب التونسي حينما استفسر الأهلي عن طريق وسطاء من العين مؤخرًا عن شروطه لبيع المدافع التونسي.

وتابع الليثي: "من المقرر أن يسافر أمير توفيق إلى الجزائر عقب مباراة الترجي يوم 25 مايو الجاري في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا من أجل الإتفاق مع مسئولى اتحاد العاصمة على جميع التفاصيل الخاصة لضم المدافع الجزائري، صفقة بلعيد سوف تُكلّف خزينة القلعة الحمراء ما يقرب من 800 ألف دولار حسب المفاوضات الشفهية التي تمت على مدار الفترة الماضية مع النادي الجزائري".

واختتم محمد الليثى حديثه: حصل الأهلى على موافقة بلعيد بالانتقال للقلعة الحمراء، لاسيما أن العروض الأوروبية التي ارتبط اسم اللاعب بها مؤخرًا من أندية بلجيكية وفرنسية غير جادة، كما أنها ليست أفضل من الأهلي على الصعيد المالي، بالإضافة إلى أنها ليست من أندية كبيرة في هذه الدوريات.

الليثي أمير توفيق الاهلى زين الدين بلعيد بلعيد

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