الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على مسجل خطر بحوزته ترسانة أسلحة نارية في المنيا

ضبط مسجل خطر - أرشيفية
ضبط مسجل خطر - أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط عنصر إجرامي يتاجر فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وبحوزته 6 قطع سلاح نارى وذخائر بالمنيا.

القبض على مسجل خطر بحوزته ترسانة أسلحة نارية في المنيا

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا قيام عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، متخذًا من دائرة مركز شرطة ملوى مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة المركز، وبحوزته (بندقية آلية- طبنجة- 4 فرد محلى- 2 خزينة وعدد من الطلقات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

المنيا ترسانة أسلحة نارية مسجل خطر الأسلحة النارية وزارة الداخلية

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