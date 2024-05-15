السودان.. المبعوث الأمريكي يدعو الجيش والدعم السريع التوجه إلى جدة لإنهاء الحرب

دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيريللو، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المتمردة، إلى التوجه إلى جدة لحل النزاع سلميا والالتزام بعملية تحول ديمقراطي شامل.

جاء ذلك عقب استماعه إلى عشرات المدنيين السودانيين خلال زيارته إلى كمبالا عاصمة أوغندا التي وصل إليها يوم السبت الماضي؛ في إطار جولة جولة إقليمية تشمل أربعة دول بغرض الدفع إلى إنهاء الحرب في البلد الشقيق.

وقال بيريللو في تغريدة له عبر حسابه بموقع إكس ليل الثلاثاء-الأربعاء: "إنه استمع اليوم إلى أكثر من 100 مدني سوداني، وكانوا يطالبون بالإلحاح بالسلام، ووصول إمدادات الطعام والدواء، وحماية المدنيين".

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة سودان تربيون، أن المبعوث الأمريكي، التقى بمجموعات نسوية وأحزاب وحركات مسلحة ولجان مقاومة ومهنيين سودانيين في كمبالا. وخلال اللقاء أكد أن "الجيش وقوات الدعم السريع لم يبديا استعدادًا لاستئناف التفاوض خلال أيام رغم دعوتهما بشكل رسمي للعودة الى طاولة المفاوضات".

وأشار بيرييلو، إلى أن الإدارة الأمريكية تُعطي السودان نظرة خاصة واهتمام أكبر لإنهاء الحرب، بعد أن أصبحت أزمته منسية لا يتحدث عنها العالم.

أمريكا ترفض تقاسم السلطة في السودان

وشدد على أن بلاده تعارض تقاسم السلطة بين أطراف النزاع، موضحًا أنهم تحدثوا مع الاتحاد الأفريقي في هذا الأمر، حيث أن شراكة الطرفين في الحكم ستقود لحروب أخرى بما يستوجب تشكيل حكومة مدنية.

وكان بيرييلو غادر واشنطن يوم 11 مايو متوجها إلى أوغندا وكينيا ومصر والمملكة العربية السعودية ليجتمع بشركاء إقليميين رئيسيين بغرض الدفع بالجهود الرامية إلى إنهاء النزاع الدائر في السودان وتجنب المزيد من الفظائع الجماعية وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة والشديدة للشعب السوداني ورسم مسار يتيح الانتقال إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، فإن المبعوث الأمريكي الخاص سيجتمع بالحكومات الشريكة لتنسيق الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استئناف المفاوضات وبناء الضغط اللازم لحماية المدنيين وإسكات السلاح وتسهيل الانتقال إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية.

وكانت أنباء ترددت عن استئناف مفاوضات جدة الخميس المقبل وأن الطرفين تسلما دعوات لبدء جولة جديدة للمحادثات.