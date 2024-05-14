رسميًا.. برايتون يجدد عقد الثنائي ويلباك وميلنر

أعلن نادي برايتون ألبيون الإنجليزي رسميًا تجديد عقد ثنائي الفريق، داني ويلباك وجيمس ميلنر حتى 2026 المقبل.

وفقا لبيان النادي الرسمي الذي صدر اليوم الثلاثاء، مدد جيمس ميلنر تعاقده مع النادي لموسم جديد، فيما وقع ويلبيك عقدا جديدًا حتى يونيو 2026.

فيما قال داني: “لقد قضيت وقتًا رائعًا. لقد كان كل موسم مميزًا وقد أحرزنا تقدمًا كل عام. لقد كان هذا الموسم صعبًا للغاية مع التزامات الدوري الأوروبي. كانت قائمة المباريات مختلفة، لكنها كانت خطوة رائعة”.

وقال جيمس ميلنر: “أنا متحمس كما كنت في أي وقت مضى وأنا متحمس للموسم المقبل. لقد استمتعت حقًا بالنصف الأول من هذا الموسم حيث لعب النادي في أوروبا للمرة الأولى بينما كان النصف الثاني مخيبًا للآمال على المستوى الشخصي بسبب بعض الإصابات، لكنني سأكون جاهزًا لبداية الموسم المقبل”.

وكان داني قد انتقل لفريق برايتون في أكتوبر 2020، قادمًا من واتفورد الإنجليزي، فيما انتقل ميلنر للفريق قادما من ليفربول، في الصيف الماضي.