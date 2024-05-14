الثلاثاء 14 مايو 2024
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مصر

رابط التقديم فى مسابقة التربية والتعليم 2024.. أسهل وأسرع طريقة للتقديم

التربية والتعليم
التربية والتعليم

رابط التقديم فى مسابقة التربية والتعليم 2024، تصدر من جديد محركات البحث على منصات التواصل الاجتماعى مع فتح باب التقديم لوظائف التربية والتعليم فى تخصص معلم مساعد مادة للصفوف الابتدائية الثلاثة الأخيرة (الرابع، الخامس، السادس) للمواد الآتية: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلى، الدراسات الاجتماعية، العلوم، الرياضيات.

رابط التقديم فى مسابقة التربية والتعليم 2024

ويعتبر رابط التقديم فى مسابقة التربية والتعليم 2024 هو الخطوة الأولى والأساسية لتقديم طلبات شغل أيًا من الوظائف المعلن عنها والبالغ عددها أكثر من 18 ألف وظيفة معلم مساعد مادة بجميع محافظات الجمهورية، حيث تتيح تلك الخطوة الدخول إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة بدقة وإرفاقها بالمستندات الدالة على ذلك، ثم تأكيد الطلب وانتظار النتيجة الأولوية لفحص الطلبات والتى تستغرق شهر تقريبًا.

تفاصيل التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

بعد إعلان جهاز التنظيم والإدارة.. شروط التقديم فى مسابقة التربية والتعليم 2024

رابط بوابة الوظائف الحكومية.. الاستعلام عن مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

رابط التقديم فى وظائف مسابقة التربية والتعليم 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة

خطوات التقديم فى وظائف التربية والتعليم 2024

وبحسب ما أعلنه كلًا من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم، يقتصر التقديم لمسابقة التربية والتعليم على بوابة الوظائف الحكومية حيث يتعين على المتقدم تسجيل الدخول من خلال هذا الرابط، ثم اختيار تبويب وظائف أعلى الصفحة الرئيسية للموقع، لتظهر قائمة طويلة من الوظائف الشاغرة بعدد كبير من الجهات الحكومية.

اختر بعد ذلك وظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والموزعة بين 6 تبويبات حسب المادة ما بين: معلم مساعد حاسب آلى، معلم مساعد رياضيات، معلم مساعد لغة عربية، معلم مساعد لغة إنجليزية، معلم مساعد رياضيات، معلم مساعد دراسات اجتماعية، كل ما عليك هو الضغط على المادة التى ترغب فى التقديم لشغلها بما يتوافق مع مؤهلك الدراسى.

وفى خطوة لاحقة، تظهر لك كافة التفاصيل والشروط الخاصة بالتقديم لوظيفة معلم مساعد فى المادة محل الاختبار، وفى نهايتها على اليسار أيقونة “تقديم طلب” قم بالضغط عليها لبدء تقديم طلبك، ومن هنا تبدأ ملئ البيانات الشخصية، بيانات الاتصال، بيانات الحالة الصحية، بيانات المؤهل، ثم أضغط “التالى”، ليطلب منك استكمال باقى الإجراءات لإتمام إرسال الطلب، وفى غضون دقائق تصلك رسالة تأكيد برقم سرى على هاتفك المحمول المسجل ضمن بياناتك على الموقع، احتفظ به لاستخدامه فى الاستعلام عن موقف طلبك لاحقًا.

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تفاصيل التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

بعد إعلان جهاز التنظيم والإدارة.. شروط التقديم فى مسابقة التربية والتعليم 2024

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