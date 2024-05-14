الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

ننشر الموعد الرسمى لطرح وحدات أبراج فالى تاورز بمدينة حدائق أكتوبر (خاص)

جانب من الوحدات بأرض
جانب من الوحدات بأرض الواقع

كشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان، عن الموعد الرسمي لطرح المرحلة الأولى من وحدات أبراج "فالي تاورز"، بمدينة حدائق أكتوبر، بعد انتظار دام أكثر من 4 أشهر ماضية، أعلنت الوزارة رسميًا عن نيتها طرح هذه الوحدات للجمهور، ولم تطرح حتى الآن.

وأوضح المصدر لـ«الدستور»، أن الهيئة ستعلن بدء الطرح رسميًا فى الجرائد يوم 30 مايو الجاري، وسيكشف الإعلان عن الشروط الخاصة بالوحدات والأسعار النهائية وطرق التقسيط والسداد، نافيًا صحة ما ردده الكثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أسعار ونظم تقسيط، باعتبارها من وحي خيال كتابها، ولا أساس لها من الصحة حتى وإن كان بعضها صحيحًا.

ودعا المواطنين الراغبين فى حجز وحدات المرحلة الأولى من أبراج "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر، عدم الانسياق وراء الأخبار والفيديوهات عديمة المصدر، وانتظار الإعلان الرسمي لوزارة الإسكان، وعدم التعامل مع الأشخاص الذين يروجون إمكانية تدخلهم لترسية الوحدات على أشخاص بأعينهم.

وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي الجهة الوحيدة المعنية بطرح وحدات المرحلة الأولى من أبراج "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر، وأن الهيئة ستقوم بالطرح هذه المرة عبر موقعها الإلكتروني، وبحسب التوقعات التي تشير إلى رغبة أعداد كبيرة للتقدم لحجز هذه الوحدات، ستجري الهيئة قرعة علنية لتخصيص وحدات المرحلة الأولى، والمقرر فيها طرح نحو 4 آلاف وحدة مبدئيًا.

وحول الأسعار، قال المصدر إن هناك اتفاقًا مبدئيًا على سعر 15 ألف جنيه للمتر، وفي حالة الزيادة أو النقصان وفقًا للجنة تحديد الأسعار، سيكون الفارق بسيطًا، وستكون هناك نظم مختلفة للسداد 3 و5 و7 سنوات، على أن يسدد الراغب 150 ألف جنيه جدية حجز للدخول فى القرعة، وعند الرسو سيسدد 30% من قيمة الوحدة والباقي بالتقسيط على 3 أو 5 أو 7 سنوات حسب رغبته واختياره، علمًا بأن المبلغ المتبقي سيكون محملًا بفائدة البنك المركزي المعلنة.

وزارة الإسكان طرح المرحلة الأولى وحدات أبراج “فالي تاورز مدينة حدائق اكتوبر بدء الطرح رسميا

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