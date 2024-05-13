الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يُصدر قرارًا بتكليفات جديدة بعددٍ من أجهزة المدن

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

 

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بحركة تكليفات جديدة وتنقلات بعددٍ من أجهزة المدن، وذلك في إطار ما تقتضيه مصلحة العمل بالمشروعات الكبرى التي يجري تنفيذها بالمدن الجديدة.


ونص قرار وزير الإسكان، على تكليف المهندس علاء محمد إبراهيم منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بالإشراف  على أجهزة تنمية مدن ( العبور الجديدة - الشروق – بدر)، والمهندس علاء عبد اللاه على مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة -  المشرف على جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس مصطفى سعيد أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة ومشرفًا على جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة، والمهندسة جيهان أحمد عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط".

 

كما نص قرار الدكتور عاصم الجزار، على  تكليف المهندس على محمد سعد على، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، والمهندس ياسر عبد الله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، والمهندس محمد السيد عبدالمقصود، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة الشروق، والمهندس حسن محمد محمد الخياط، مدير إدارة الطرق بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، والمهندس حسام محمد محمود قمر، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة لمنطقة الامتداد ومنظومة التشغيل والصيانة والشبكات، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور، والمهندس أحمد عبد الله الحملاوي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس جمال فهمي على عطية، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

عاصم الجزار وزير الإسكان المجتمعات العمرانية أجهزة المدن المشروعات الكبرى

الأكثر قراءة

عاجل| خلافات نتنياهو مع أمريكا.. المسمار الأخير فى نعش مستقبله السياسى

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

إنجاز تاريخى ينتظر شيكابالا ودايو بنهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

مصرع وإصابة 14 في تصادم عدة سيارات أمام جامعة حلوان (صور)

بلينكن يتهم تل أبيب بانتهاك القانون الدولى.. أسرار التحول الأمريكى ضد إسرائيل

الرئيس السيسى يشهد افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى