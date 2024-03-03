الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مصدر يكشف حقيقة منشور مفبرك لطرح وحدات سكنية

وحدات سكنية
وحدات سكنية

نفى مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صحة منشور متداول للإعلان عن طرح وحدات سكنية لشرائح منخفضي ومتوسطي الدخل على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأشار المصدر، لـ"الدستور"، إلى أن المنشور المتداول "مفبرك" ويمكن معرفة ذلك بسهولة حيث جمع المنشور جهتين مختلفتين للطرح إحداهما هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأخرى صندوق التنمية الحضرية، ولكل منهما اتجاهه المختلف تمامًا عن الآخر، حيث تنفذ هيئة المجتمعات العمرانية وحداتها فى المدن الجديدة فقط، وتطرح وحدات متوسطي الدخل ولا تطرح وحدات محدودي الدخل تنفذها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ويقوم هو بطرحها، بينما ينفذ صندوق التنمية الحضرية وحداته فى المدن القديمة التابعة للتنمية المحلية، بعيدًا عن المدن الجديدة.

ورصدت "الدستور" تداول المنشور بشكل كبير على وسائل التواصل وتساؤلات عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل أكثر عن الطرح- المفبرك، وهو ما يجعلهم عرضة للنصب من قبل مروجي المنشور، حيث اعتاد أصحاب هذه المنشورات الإجابة على الردود بأنهم سيردون على الخاص وعندما ناقشهم محرر الدستور وواجههم بحقيقة تزييفهم، قاموا بحظره حتى لا يراه أحد.

وحذر المسئول بهيئة المجتمعات المواطنين من التعامل مع أشخاص أو أي جهات غير الهيئة فيما يخص أطروحاتها، موضحًا أن الهيئة تطرح إعلاناتها على موقعها الإلكتروني المعروف، وليست هناك وكالة لأحد بالتعامل عن الهيئة وأن ذلك يعد جريمة، وستتخذ الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يقوم بمثل هذا الأمر.

وأوضح أنهم يعكفون، حاليًا، على إنهاء إجراءات طرح وحدات جنة للمصريين بالخارج، والتي ستكون فى مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، ويجهزون أيضًا لإنهاء إجراءات طرح وحدات "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر وهي وحدات لمتوسطي الدخل بمساحات 95 و100 متر وستطرحها الهيئة على موقعها الإلكتروني، وينتظر تحديد سعر المتر النهائي لإجراء عملية الطرح الوشيكة.

صورة مفبركة
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح وحدات سكنية مفبرك وحدات محدودي الدخل صندوق الاسكان الاجتماعي صندوق التنمية الحضرية

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