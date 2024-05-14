جامعة أسيوط تعلن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عن تفاصيل موسعة للضوابط والإجراءات التي وضعتها الجامعة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 /2024.



وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن إدارة الجامعة تحرص على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير أعمال الإمتحانات بكليات الجامعة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير جميع الخدمات اللوجستية اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومنضبط، وتوفير بيئة آمنة ومناخ ملائم للطلاب، وإتاحة كافة سبل الراحة، والدعم لهم، مشددًا على أهمية الحفاظ على هدوء وانضباط اللجان والتزام الطلاب بالقواعد المقررة.



توفير جميع الخدمات اللوجستية اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومنضبط



ووجه ‏رئيس الجامعة، بضرورة التنفيذ الفعال لخطة قطاع شئون التعليم والطلاب؛ لتنظيم أعمال الامتحانات والحرص على سير أعمالها وفق الضوابط المتبعة، وأهمها: ضرورة تواجد أستاذ المادة وقت الامتحان للرد على الاستفسارات العامة للطلاب، وتواجد رؤساء اللجان بشكلٍ مستمر، وحرص مراقبي اللجان على تحقيق الانضباط داخل لجان الامتحانات، وعدم السماح للطلاب بدخول واستخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة ذكية داخل اللجان، والتأكد من صحة بيانات الطلاب.



وقام الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على كلية الآداب، بجولة تفقدية للوقوف على استعدادات كلية الآداب لامتحانات نهاية العام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، مشيرا إلى جاهزية كلية الآداب وانتهائها من الاستعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 /2024، وإعلان الجداول لمختلف البرامج، والفرق الدراسية، وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات.



وزار الدكتور أحمد عبد المولى، مجمع الكنترولات وغرفة الأسئلة بالكلية، والوقوف على مدى توافر معايير الأمان بها، كما تفقد لجان الامتحانات واطمأن على جاهزيتها لأداء الطلاب لامتحانات نهاية العام، ووجه سيادته بتوفير سبل الراحة والهدوء، مشددا على ضرورة تواجد رؤساء اللجان بصفة مستمرة للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات.





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