محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحى المسعودى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إنشاء مشروع محطة معالجة صرف صحي قرية المسعودي التابعة لمركز أبوتيج بتكلفة إجمالية 14.2 مليون جنيه، والجاري انشاؤها بطاقة استيعابية 1000 م3/يوم، وشبكة انحدار بطول 8 كيلو لخدمة قرية المسعودي وتوابعها، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية.

رافقه خلال الجولة المهندس عصام عبدالظاهر القرن، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندسة منى فرغلى مدير المكتب الفني لمديرية الإسكان، والمهندس صابر عبدالرءوف مدير عام الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير عام تنفيذ الأعمال بالجهاز التنفيذى لفرع الهيئة ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.



المحطة تخدم أكثر من 2500 مستفيد

وتابع المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال محطة معالجة الصرف الصحي بقرية المسعودي، والذي يخدم أكثر من 2500 مستفيد وتبلغ تكلفة المشروع 14.2 مليون جنيه، كما تابع أعمال مد شبكات الصرف الصحي للمشروع.

كما استمع إلى شرح من المهندس المقيم للموقف التنفيذي للأعمال ومراحل التنفيذ، حيث إن المشروع يعمل بنظام المعالجة الثنائية المطابقة لقانون الصرف على المصارف الصناعية والمنفذ بتكلفة اجمالية 14 مليون جنيه، والتقى بعض العاملين بالموقع، مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية وبناءً على الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية للأعمال؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية واستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية الشاملة.

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