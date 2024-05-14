على رأسها مبابى.. 5 انتقالات تُشعل الميركاتو الصيفى

أسابيع قليلة وينطلق الميركاتو الصيفي لموسم 2024/ 2025، وسط ترقب كبير للعديد من الصفقات التي ستتصدر المشهد.

ومن المتوقع أن يشهد الصيف الحالي العديد من الصفقات النارية، على رأسها كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

“الدستور” يستعرض أبرز 5 صفقات ستشعل الميركاتو الصيفي الجاري.

كيليان مبابي

نجم باريس سان جيرمان سيتصدر المشهد في الميركاتو الصيفي بشكل كبير، حيث ستكون صفقة القرن المنتظرة في ريال مدريد.

وأعلن «مبابى» عن رحيله عن ناديه الفرنسى باريس سان جيرمان، الجمعة الماضى، مؤكدًا أنه لن يجدد عقده، بعد قضائه 7 أعوام داخل صفوف الفريق الباريسى.

وقرر نادى ريال مدريد، الإسبانى، الانتظار إلى ما بعد نهائى دورى أبطال أوروبا للإعلان رسميًا عن ضم المهاجم الفرنسى، كيليان مبابى.

ويخوض ريال مدريد نهائى دورى أبطال أوروبا فى الأول من يونيو المقبل، أمام بوروسيا دورتموند الألمانى، على ملعب «ويمبلى» الشهير فى لندن.

لوكا مودريتش

صاحب الـ 38 عامًا بات قريبا من توديع ريال مدريد بعد 12 عامًا في صفوف الميرنجي، حيث ينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري.

وأكدت التقارير الصحفية، أن النادي الإسباني لم يحسم مصيره بعد وسط تكهنات كبيرة برحيله عن الفريق.

ويعتبر الدوريان الأمريكي والسعودي أكبر المهتمين بضم قائد كرواتيا في الصيف، حيث يسعى نادي إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي لضمه، بينما في السعودية سيكون الصراع كبيرا عليه بين الثلاثي: النصر، الهلال والشباب.

وقال اللاعب لصحيفة آس: "لعب موسم إضافي مع ريال مدريد؟ سنرى ما سيحدث مستقبلا، لكن نحن هنا للاحتفال بالدوري وللاستمتاع".

ألفونسو ديفيز

ظهير أيسر بايرن ميونخ الألماني بات قريبا من الانتقال لصفوف ريال مدريد خلال الصيف الجاري ويتبقى في عقده عام مع بايرن.

ويتواصل نادي الدوري الإسباني بقيادة كبير الكشافين جوني كالافات والمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز، مع معسكر ديفيز منذ بعض الوقت، وطلبوا منه منذ بداية المحادثات عدم تجديد عقده مع بايرن، الأمر الذي تنتهي صلاحيته في عام 2025، حتى يتمكن من الانضمام إليهم.

وهناك خياران على الطاولة مع ريال مدريد لإبرام صفقة بسعر أقل من السوق هذا الصيف يشبه إلى حد كبير انتقال توني كروس في عام 2014 أو في العام التالي عندما ينتهي عقد ديفيز، مثل ديفيد ألابا في عام 2021.

داروين نونيز

مهاجم ليفربول قد يكون أول الراحلين مع المدرب الجديد الهولندي أرني سلوت، حيث يضغط الدولي الأوروجوياني للرحيل هذا الصيف.

وكان نونيز مسح جميع صوره بقميص ليفربول قبل مباراة فيلا الأخيرة، وسط أنباء عن رحيله عن الفريق هذا الصيف.

ويرغب برشلونة في ضم نونيز ليكون بديلا محتملا لروبرت ليفاندوفسكي الذي قد يرحل هذا الصيف.

كايل ووكر

الدولي الإنجليزي وقائد مانشستر سيتي واحد من أكبر أهداف الدوري السعودي، خلال صيف 2024.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى اهتمام كبير من نادي أهلي جدة بضم ووكر خلال الميركاتو الحالي.

وجدّد ووكر عقده مع مانشستر سيتي الصيف الماضي، حتى صيف عام 2025، بعد أن تم ربطه بالانتقال لأهلي جدة رفقة زميله الجزائري رياض محرز.

وحسب شبكة “الشرق بلومبرج” فإن ووكر بات أبرز أهداف أهلي جدة في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث تم عرض اللاعب على إدارة النادي السعودي.

وأوضح التقرير أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، منفتح للانتقال إلى الدوري السعودي، حال تلقيه عرضا مميزا.