الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"تحت الميكروسكوب".. مشروع تخرج عن البحث العلمى بـ"إعلام القاهرة"

الفريق الطلابي
الفريق الطلابي

يقدم مجموعة من طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة مشروع تخرج مدونة تحت الميكروسكوب، وهي مدونة متخصصة في البحث العلمي، تحت إشراف شيماء عاطف، المعيدة بالقسم.

الشخصية الرئيسية لهذه المدونة هي شخصية Geniusco وهي عروسة لباحث علمي يقوم بتلخيص براءات الاختراع والأبحاث العلمية على اختلاف تخصصاتها ومجالاتها، ويقدمها في صورة كوميدية بسيطة.

الجمهور العام هو الجمهور المُستهدف للمدونة والشخصية، لكن بالأخص فئة الباحثين والمخترعين على اختلاف أعمارهم.

تهدف المدونة إلى الإخبار بآخر مستجدات البحث العلمي، وشرح وتفسير الأبحاث العلمية وبراءات الاختراع المصرية، وتقديم الباحثين والعلماء والمخترعين للجمهور، حيث الاطلاع على جهودهم وتسليط الضوء عليها، وكذلك تشجيع الجمهور العام والأطفال خاصة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية على البحث العلمي والابتكار، فهم جمهور شخصية جنيسكو. الرؤية هي وجود باحث ومخترع داخل كل بيت مصري.

تتكون المدونة من 9 تبويبات؛ تبويب الأخبار، وتبويب زووم للحوارات والتحقيقات، وتبويب مجال وهو للتعريف بالبحث العلمي في المجالات المختلفة، وتبويب لَقطة وهو للفيتشرات والقصص الإنسانية، وتبويب حواء في المعمل لأنها نصف المجتمع، وتبويب آفاق وهو تبويب خيالي يجيب عن تساؤلات لآخر تطورات العلم، وتبويب Geniusco وحلقاته، وتبويب سيرش وهو تبويب خدمي، وتبويب فنكوش وهو تبويب لايت، بالإضافة إلى مواد الرأي.

يضم الفريق الطلابي لمشروع التخرج، أحمد محمد أحمد فراج، أماني سعيد محمد، روان عمرو سعد، روان محمد مصطفى، ريم حسين جمعة، سارة محسن جمال، شيرين أحمد محمد، شيرين شاكر محمود، شيماء أيمن عبدالفتاح، علياء عبدالوهاب، محمد عبدالمنعم، منة جمال محمد، ندى أسامة سعيد، ندى كمال محمد، نهال سعيد الشافعي، نيرة مسعد محمد، يارا سامي محمد، بإشراف شيماء عاطف شفيق.

"تحت الميكروسكوب".. مشروع تخرج عن البحث العلمي بـ"إعلام القاهرة"
"تحت الميكروسكوب".. مشروع تخرج عن البحث العلمي بـ"إعلام القاهرة"
"تحت الميكروسكوب".. مشروع تخرج عن البحث العلمي بـ"إعلام القاهرة"
كلية الإعلام الصحافة جامعة القاهرة البحث العلمي البحث العلمي والإبتكار

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