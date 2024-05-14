الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تفعل دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، ورشة عمل عن دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة والتعريف باختصاصات عمل الوحدة وتفعيل دورها لدعم وتمكين المرأة والفتاة تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص تحقيقًا لاستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 ورؤية مصر 2030 المبنية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويأتي ذلك استمرارًا لدور قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان في رفع الوعى لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة لتأهيل جيل واعى متميز قادر على مواجهة التحديات والقضايا المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة.

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أقيمت ورشة العمل تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، وإشراف الدكتورة رحاب القصير مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة والمدرس بكلية الطب.

وحاضر فى ورشة العمل نخبة من المتخصصين منهم شيماء نعيم مدير عام الادارة الاستراتيجية بالمجلس القومى للمرأة، رانيا طه مدير إدارة التخطيط بالمجلس القومى للمرأة، الدكتورة صفاء خضير وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سماح ربيع أستاذ الطب النفسي بكلية الطب بجامعة حلوان.

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الجانب التوعوي بقضايا العنف ضد المرأة من النواحي الاجتماعية والنفسية
 

وتناولت الندوة الجانب التوعوي بقضايا العنف ضد المرأة من النواحي الاجتماعية والنفسية، حيث تم مناقشة تعريف العنف وأنواعه، والأطر الوطنية والدولية لدعم وتمكين المرأة والفتاة، ومحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ودور المجتمع في التصدي للعنف، ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين.

ومن جانبه كان قد أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أهمية الانتقال إلى الاستدامة وقياس البصمة الكربونية؛ كأحد المتطلبات العالمية لتصنيف الجامعات.
جاء ذلك خلال حضوره اليوم الثلاثاء ورشة العمل الخاصة بقياس البصمة الكربونية والاستدامة لجامعة حلوان، التي حاضرفيها السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ورئيس الكرسي العلمي للبصمة الكربونية والاستدامة بالألكسو بجامعة الدول العربية.

خدمة المجتمع جامعة حلوان المجلس القومي للمرأة ورشه عمل التنمية المستدامة

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