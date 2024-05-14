الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"الأفندية" وأبطال مسلسل "مين صاحب آية" ضيوف منى الشاذلي غدًا

فرقة الأفندية
فرقة "الأفندية"

يحل أعضاء فرقة "الأفندية" ضيوفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" في الحلقة المقرر إذاعتها مساء يوم غد الأربعاء على قناة ON.

تستقبل منى الشاذلي، كل من محمد ربيع ومصطفى الزاهد، الذان يقدمان فنًا راقيًا، عبر إعادة توزيع الأغاني الجديدة بألحان الثلاثينات، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يعلن محمد ربيع ومصطفى الزاهد خلال الحلقة تدشينهما لفرقتهما الخاصة التي حملت عنوان "الأفندية" وذلك من خلال شاشة برنامج معكم منى الشاذلي، وفي الفقرة الثانية من الحلقة تستقبل الشاذلي أبطال المسلسل الكوميدي "مين صاحب آية" للحديث عن كواليس صناعة العمل.

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ويحكي عمر شرقي وسيف زهران مؤلفا العمل كيف أنتجا المسلسل من دون ميزانية وكيف أقنعا نجوم كبار بالمشاركة خلال الحلقات، وتتحدث ندى موسى بطلة العمل عن موافقتها للانضمام للمسلسل بمجرد عرضه عليها بسبب حماس صناعه وشغفهم، برنامج معكم منى الشاذلي، يُذاع الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع على قناة ON.

 

أعضاء فرقة الأفندية فرقة الأفندية الأفندية قناة on منى الشاذلي

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