الأمن العام يضبط 175 قطعة سلاح و331 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام حملات موسعة بالتنسيق مع مديريات الأمن في جميع المحافظات لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، حيث تمكن خلال 24 ساعة من ضبط 175 قطعة سلاح ناري، 331 قضية مخدرات، ضبط 142 متهما.

في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 82999 حكما قضائيا متنوعا.. وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 331 قضية مخدرات مع 376 متهما، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 23 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 15 متهمًا.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 250 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 19139 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 6 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

وفي مكافحة جرائم السرقة تمكنت ايضا الأجهزة الأمنية بالقاهرة منذ ايام بالتنسيق مع قطاع الأمن العام جهودها حيث تم ضبط 6 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلات عصابية للسرقة من داخل المساكن وسرقة السيارات.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم العديد من جرائم السرقة وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتهم إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.