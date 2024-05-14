حشيش وهيروين وآيس.. سقوط 3 تجار مخدرات في المنوفية

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية في ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة قويسنا حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك أحدهما.

وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهما على 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية من مخدري الهيروين، الآيس، فرد محلي وعدد من الطلقات وميزان حساس.

كما تم ضبط عاطل - له معلومات جنائية - وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وبندقية آلية- طبنجة و3 خزن، عدد من الطلقات النارية و4 أسلحة بيضاء.

تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.