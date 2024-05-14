الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حشيش وهيروين وآيس.. سقوط 3 تجار مخدرات في المنوفية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية في ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة قويسنا حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك أحدهما.

وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهما على 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية من مخدري الهيروين، الآيس، فرد محلي وعدد من الطلقات وميزان حساس. 

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الأمن العام يضبط 174 سلاحًا ناريًا فى 24 ساعة

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ضبط مخدرات بـ2.2 مليون جنيه خلال حملات أمنية مكبرة

كما تم ضبط عاطل - له معلومات جنائية - وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وبندقية آلية- طبنجة و3 خزن، عدد من الطلقات النارية و4 أسلحة بيضاء. 

تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.

حشيش وهيروين وآيس الجيزة مخدرات الامن العام قويسنا

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