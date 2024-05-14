الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط شخصين خطفا حقيبة يد من سيدة في الزيتون

صورة أرشيفية لمتهم
صورة أرشيفية لمتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بأسلوب «الخطف» وبداخلها هاتف محمول حال استقلالهما مركبة «توك توك- تم ضبطها» بدائرة قسم شرطة الزيتون.

txt

المؤبد لعصابة سرقة المواطنين بالإكراه.. والمشدد لمتهم بهتك عرض طفلة بالمنيا

txt

بلاغ على فيس بوك.. مزارع وعاطل وراء سرقة تروسيكل في أسيوط

وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب «الخطف» باستخدام المركبة المشار إليها وتصريفهما للهاتف المستولى عليه بالبيع لدى عميلهما «سيئ النية»، عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية أمكن ضبطه وبحوزته هاتف المجنى عليها، كما أقرا بارتكابهما 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاد عميلهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

الزيتون مديرية امن القاهرة القاهرة سرقة حقيبة يد سرقة متعلقات المواطنين

الأكثر قراءة

كواليس أزمة انضمام عمر مرموش إلى المنتخب استعدادًا لـ"تصفيات المونديال"

محامى ضحية عصام صاصا: مستعد لإقناع أهالى "أحمد" بقبول 100 جمل أو 1000 دينار ذهب

البقيع الأصغر.. مشاريع تطوير شاملة تضفي رونقًا جديدًا على أضرحة آل البيت

شهادات مزورة.. "الأموال العامة" تداهم كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية

الرئيس الأمريكى فى ورطة

محافظ بني سويف ووزيرة الهجرة يشهدان ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية