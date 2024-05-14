ضبط شخصين خطفا حقيبة يد من سيدة في الزيتون

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بأسلوب «الخطف» وبداخلها هاتف محمول حال استقلالهما مركبة «توك توك- تم ضبطها» بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب «الخطف» باستخدام المركبة المشار إليها وتصريفهما للهاتف المستولى عليه بالبيع لدى عميلهما «سيئ النية»، عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية أمكن ضبطه وبحوزته هاتف المجنى عليها، كما أقرا بارتكابهما 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاد عميلهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.