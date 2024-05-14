الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

البرنامج الثقافي والفني لمعرض زايد لكتب الطفل

معرض زايد
معرض زايد

يشهد معرض زايد لكتب الطفل في دورته الثانية، الذي تنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية، العشرات من الفعاليات الثقافية والفنية، المقرر أن يقدمها للجمهور بشكل يومي، عقب افتتاحه غدًا الأربعاء، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة. 

الأربعاء.. انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمعرض زايد لكتب الأطفال

برنامج الثقافي والفني للمعرض

يقدم المعرض يوم الافتتاح: «حفل الافتتاح، وعرض فني، وندوة صورة الفتاة في أعمال الكاتبة سماح أبو بكرعزت، بمشاركة سماح أبو بكر عزت، ومحمد سيد عبد التواب، وورشة حكي ورسم: تقدمها: رحاب جمال الدين، ثم ندوة الطفل الكوني ومخاطر الفضاء الالكتروني، بمشاركة أحمد طوسون، وأحمد قرني».

وفي اليوم الثاني: «فترة مفتوحة مع الأطفال قص ولزق والعاب متنوعة، يقدمها: هشام السعيد، ثم ورشة أعمال فنية تقدمها: د. أماني الشيخ، وورشة حكي ماما سماح تقدمها: سماح أبو بكرعزت، وورشة حكي: يقدمها: هيثم السيد الحكواتي».


أما في يومه الثالث: «فترة مفتوحة مع الأطفال قص ولزق والعاب متنوعة يقدمها: هشام السعيد، وورشة تعليم الأطفال الزراعة تقدمها: يسرا محسن، وعرض فني لفريق كورال مصر بقيادة المايستروالسفير عادل مدبولي، ثم ندوة أطفالنا بين الكتاب والتاب، ولقاء مع: سماح أبو بكرعزت، وندوة كيف نبني شخصية أولادنا منذ الولادة وحتى المراهقة، ولقاء مع: دكتور نور أسامة».

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محمود عبد النبي: معرض زايد لكتب الأطفال تفاعلي بلا هواتف


وفي يومه الرابع: «فترة مفتوحة مع الأطفال قص ولزق والعاب متنوعةيقدمها: هشام السعيد،  ثم ورشة عالم الديناصورات الغامض، يقدمها: فريق يلا ساينس، وورشة حكي وتلعيب يقدمها: هيثم شكري، وندوة الدمج فصل واحد وحقوق متساوية، ولقاء مع: دكتور اسر الجارحي»، وفي اليوم الخامس يقدم المعرض: «فترة مفتوحة مع الأطفال قص ولزق والعاب متنوعة يقدمها: هشام السعيد، وورشة أعمال  فنية تقدمها: د. اماني الشيخ، وورشة حكي ورسم تقدمها: ايمان سند، وأحمد عبد النعيم، وندوة بين المسرح وأدب الطفل.. الطبيعة وحقائق الحياة بمشاركة انتصار عبد المنعم، هاني قدري، ومحمد المطارقي».

وفي سادس يوم: «فترة مفتوحة مع الأطفال قص ولزق والعاب متنوعة يقدمها: هشام السعيد، وورشة حكى ورسم تقدمها: منى حسين، وندوة النظام الغذائي الصحي للأطفال لقاء مع:  د. سمر فتحي  صديق، وندوة قصص الأطفال المترجمة  فوائد وأضرار، بمشاركة مصطفى غنايم، وعاطف عبد المجيد»، وفي يومه السابع: «فترة مفتوحة مع الأطفال قص ولزق والعاب متنوعة يقدمها: هشام السعيد، وورشة متحف العلوم يقدمها: فريق يلا ساينس، ثم ورشة حكي تقدمها: آلاء عز الدين، وندوة  كيف يدعم كتاب الطفل التفوق الدراسي لابنائنا، بمشاركة أحمد زحام، وعبد الرحمن نور الدين، ومنتصر ثابت».
ويبدأ اليوم الثامن بفترة مفتوحة مع الأطفال قص ولزق والعاب متنوعة يقدمها هشام السعيد، ثم ورشة حكي تقدمها فوزية الباز، وورشة حكي تقدمها ناهد السيد، ثم ندوة أدب الطفل فى عصر التكنولوجيا بمشاركة عبده الزراع، ود.عبير أنور، وفي اليوم التاسع للمعرض يبدأ بفترة مفتوحة مع الأطفال قص ولزق والعاب متنوعة يقدمها هشام السعيد، ثم ورشة حكي، تقدمها نجلاء علام رئيس تحريرمجلة قطر الندى، وورشة حكي ماما سماح تقدمها سماح أبو بكر عزت، ثم ندوة كيفية اختيار الكتاب المناسب لكل طفل بمشاركة إيمان سند، وحنان  موسى، ومحمد عبد المنعم.
وفي اليوم العاشر يقدم المعرض «فترة مفتوحة مع الأطفال قص ولزق والعاب متنوعة يقدمها هشام السعيد، وعرض فني لفرقة عرائس الماريونيت مصر المحروسة، وندوة كيف تتكون المعرفة عند الأطفال لقاء مع: أم العيال.. "مها حمدي"»، وفي اليوم الحادي عشر يقدم «فترة مفتوحة مع الأطفال قص ولزق والعاب متنوعة يقدمها: هشام السعيد، وندوة إزاى نحمي أسنان أطفالنا لقاء مع:  د. رضوى عماد الدين، وورشة فن الكاريكاتيريقدمها: ياسر نور، وندوة استثمار أدب الطفل فى بناء مستقبلة لقاء مع: سماح ابو بكر عزت»، وفي يومه الأخير يقدم المعرض فترة مفتوحة مع الأطفال قص ولزق والعاب متنوعة يقدمها هشام السعيد، ثم ندوة استثمار الأجازة الصيفية بعيدا عن إدمان الإنترنت لقاء مع: مصطفى النجار.

معرض زايد لكتب الطفل مؤسسة زايد للإبداع نيفين الكيلاني أحمد راشد محافظ الجيزة معرض زايد لكتب الطفل في دورته الثانية

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