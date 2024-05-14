بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف.. أبرز فاعليات متحف المركبات الملكية

ينظم متحف المركبات الملكية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والأنشطة الفنية المتنوعة، في إطار خطة قطاع المتاحف التي تهدف لنشر الوعي والتواصل المجتمعي، وعلى هامش الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف الذي يوافق ١٨ من مايو من كل عام.

ويحمل اليوم العالمي للمتاحف ٢٠٢٤م عنوان «متاحف من أجل التعليم والبحث العلمي»، وفي هذا الإطار نستعرض أبرز هذه الفاعليات:

معرض أثري مؤقت

ينظم متحف المركبات الملكية، معرض أثري مؤقت بعنوان "رواد حركة التعليم والتنوير في الأسرة العلوية" ويضم قطع خاصة بشخصيات أثرت بالتعليم في فترة الأسرة العلوية تعرض لأول مرة.

مسرح عرائس للأطفال

يقيم المتحف فاعلية مسرح عرائس يتم من خلاله عرض لأهم شخصيات أسرة محمد علي باشا، ممن أثروا في مجال التعليم وأسهموا بالعديد من الإنجازات في هذا المجال مثل بناء المدارس والجامعات المصرية.

جلسة نقاشية عن شخصيات الأسرة العلوية

وأيضًا ينظم المتحف، جلسة نقاشية عن أهم الشخصيات في الأسرة العلوية ممن أثروا في مجال التعليم، بالإضافة إلى ورش عمل فنية متنوعة.

كما يقدم المتحف استبيان حول لوحة محمد علي باشا بقاعة الحصان، بالإضافة إلى عدد من المحاضرات العلمية والجولات الإرشادية.

ويشار إلى أن هذه الفعاليات يوم السبت الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٤م بدايةً من الساعة العاشرة صباحًا، علمًا بأن المتحف مفتوح مجانًا للزائرين المصريين، احتفالًا بهذه المناسبة.

دخول المتاحف مجانًا للزائرين

وتستقبل جميع المتاحف المصرية التابعة لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار بمختلف أنحاء الجمهورية زائريها من المصريين مجانًا يوم السبت الموافق 18 مايو 2024، مع إتاحة الفرصة للمشاركة في كل الفعاليات المقامة بالمتاحف احتفالًا بهذا اليوم المميز وعيش تجربة ثقافية وترفيهية فريدة بالمتاحف المختلفة على مدار اليوم.

يشار إلى أن المجلس الدولي للمتاحف، أسس اليوم العالمي للمتاحف عام ١٩٧٧م واعتبر ١٨ مايو من كل عام يوما يحتفل فيه العالم بأهمية المتاحف ودورها التوعوي، التعليمي، الثقافي والفني حيث يهدف الى اتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف للتواصل مع الجمهور، ولفت انتباههم إلى الجهود المبذولة وأهمية دور المتاحف كمؤسسات تخدم المجتمع وتنميه وأيضا الاشتراك بالأنشطة الإبداعية المختلفة.