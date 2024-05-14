الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بالنصب على راغبي السفر في القليوبية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، شخص له معلومات جنائية لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم قدرت بنحو 50 مليون جنيه بحجة تسفيرهم للخارج، وإصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية (غسيل أموال) بشراء عقارات وتأسيس شركات، ووحدات سكنية، وتم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من مباحث الأموال العامة تفيد قيام أحد الأشخاص بغسل أموال قدرت بنحو 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج.

 

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توصلت التحريات إلى أن المتهم له معلومات جنائية، وأنه يقوم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، وقيامه بإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية، والمحال التجارية، والسيارات، والدراجات النارية.

وقدرت قيمة الأموال بنحو 50 مليون جنيه تقريبا، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

النصب راغبي السفر القليوبية مديرية أمن القليوبية غسيل أموال

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