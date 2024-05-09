الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين – مقيمان بمحافظة القليوبية  لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية).

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا.

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