ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ50 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بـالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد، عقب قرار تحرير سعر الصرف.

وبحسب الوزارة، في بيان لها اليوم، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار وقضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 50 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.