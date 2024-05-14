تجديد حبس سائق تسبب في مصرع وإصابة 15 شخصًا بالمعادي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم الثلاثاء، سائق السيارة المتسبب في حادث الطريق الدائري الذي أسفر عن وفاة وإصابة 15 شخصًا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكان المستشار مصطفى المتناوي المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، أمر بحبس سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكان فريق من النيابة العامة، قد قام بمعاينة مسرح الحادث، ومناظرة السيارات، وسماع أقوال شهود الإثبات والمصابين، وتواصل النيابة تحقيقاتها في الواقعة.



وكان رجال مباحث القاهرة ألقوا القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث أعلى الطريق الدائري بالمعادي، وتبين أن المصابين خرجوا جميعًا من المستشفى، فور تلقيهم العناية الطبية اللازمة، عدا أحد المصابين، لأن حالته غير مستقرة، فتم إدخاله العناية المركزة.

وقررت النيابة التصريح بدفن جثامين الضحايا، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، وسماع أقوال المصابين حال سماح حالتهم الصحية بذلك.