عقب إسدال الستار.. التفاصيل الكاملة لقضية "ولاء زايد" صيدلي حلوان

«قضية صيدلي حلوان».. اليوم أسدل الستار عن قضية تهديد وابتزاز الدكتور ولاء زايد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان» عقب رفض طعن المتهمين فيها م وتأييد أحكام سنهم من 10 لـ 15 سنة.

بداية القضية

البداية كانت في سبتمبر 2022، عندما عاش الدكتور ولاء زايد، لحظات صعبة عقب تهديده من أسرة زوجته وأعوانهم لإجباره التوقيع على ايصالات أمانة وتطليق زوجته الثانية، حتى شعر بالخزي والإهانة وألقى نفسه من شرفة العقار.



حيث أن المجني عليه تفاجأ بزيارة زوجته الأولى ووالدها واثنين من أشقاء زوجته مع ثلاثة آخرين، له في الشقة، وخلالها أقاموا ضده حفلة ووصلة من التعذيب لإرغامه على تطليق زوجته الثانية والتوقيع على إيصالات أمانة.



رسائل نصية للاستغاثة

بالفعل استجاب لهم الضحية وأرسل عدة رسائل نصية على تطبيق «واتس آب» إلى زوجته الثانية يبلغها بتطليقها ويتمنى لها التوفيق في حياتها، ثم أرسل رسائل نصية كل من والدته وشقيقته يستنجد بهما بالإضافة لرسائل على جروب العقار الذي يسكن به.





كما أن والدته اتصلت بحارس العقار وطلبت منه التوجه إلى شقة ولاء زايد وانقاذه من بين أيدي المتهمين، وعلى الفور طرق حارس العقار باب الشقة السكنية، ولكنه وجد المتهمين في وجهه وطالبوه بعدم التدخل في الأمور العائلية، وعندما تركهم وذهب خرجوا ورائه وسمع صوت ارتطام قوي ليخرج ويتفاجأ بسقوطه على الأرض من شرفته غارقًا في دمائه.



استعراض القوة





كانت ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الـ 7 متهمين متورطين في التسبب في وفاة صيدلي حلوان ولاء زايد، وأحيلوا إلى النيابة العامة وعقب تحقيقات موسعة أحيل المتهمين وفي مايو 2023 قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين بالسجن من 10 إلى 15 عامًا، بتهم استعراض القوة ضد المجني عليه ولاء زايد.



واليوم، قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"صيدلى حلوان"، على الأحكام الصادرة ضدهم وتأييد الحكم الصادر.