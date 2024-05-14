الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يوزع كراسى كهربائية على ذوى الهمم ضمن "إيدينا معاكم"

محافظ القاهرة يوزع
محافظ القاهرة يوزع 13 كرسي متحرك

وزع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ١٣ كرسيا كهربائيا متحركا على عدد من ذوى الهمم، في إطار مبادرة محافظة القاهرة "إيدينا معاكم"، بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تعمل على توفير كل أوجه الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع، وإشراكهم فى كل الأنشطة والمجالات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتمكين ذوى القدرات الخاصة، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وقال إن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم، مشيرًا إلى حرص رئيس الجمهورية على التوجيه المستمر بتلبية كل احتياجاتهم إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحى الحياة.

وثمن اللواء خالد عبد العال دور الجمعيات الأهلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ المخططات التنموية بالمحافظة ولتحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين، وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات.
 

كان قد أكد محافظ القاهرة استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدى بكل حزم لأي مخالفة، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

محافظ القاهرة يوزع 13 كرسي متحرك
محافظ القاهرة يوزع 13 كرسي متحرك
محافظ القاهرة يوزع 13 كرسي متحرك
محافظ القاهرة يوزع 13 كرسي متحرك
محافظ القاهرة يوزع 13 كرسي متحرك
محافظ القاهرة يوزع 13 كرسي متحرك
محافظ القاهرة يوزع 13 كرسي متحرك
محافظ القاهرة يوزع 13 كرسي متحرك
محافظ القاهرة يوزع 13 كرسي متحرك
محافظ القاهرة يوزع 13 كرسي متحرك
محافظ القاهرة يوزع 13 كرسي متحرك
محافظ القاهرة يوزع 13 كرسي متحرك
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