الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

غدًا..بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى.. كل ما تريد معرفته عن تاكسى العاصمة الكهربائى

تاكسى العاصمة الكهربائى
تاكسى العاصمة الكهربائى

تبدأ غدًا، وزارة النقل التشغيل التجريبي، لتاكسي العاصمة الكهربائي الجديد، الذي من المقرر أن يخدم المواطنين داخل العاصمة الإدارية على أن يتم تدشين 10 سيارات في المرحلة الأولى، فيما يبلغ إجمالي سيارات المشروع 145 سيارة من المقرر أن يتم تشغليها تباعًا، منها 60 سيارة شيفروليه، و85 سيارة MG4.

 

يأتي ذلك بعد أن تم نقل أكثر من 80% من الموظفين العاملين داخل الجهاز الإداري، لمقرات الوزارات بالعاصمة الإدارية، انتقالًا كاملًا لذا تسعى وزارة النقل لتوفير المواصلات المريحة لهم بشكل مستمر.

يطلق الأربعاء.. التاكسى الكهربائى "رفاهية لا متناهية" بالعاصمة الإدارية

مميزات سيارات التاكسي

 

السيارات المزمع تشغيلها ستكون على أعلى مستوى من حيث أمان الركاب، مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج، أجهزة تحديد المواقع «GPS»،على اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي (سوبر جيت)، صديقة للبيئة، لا يوجد لها صوت أوانبعاثات للعوادم، حجز السيارة سيكون متوفرًا عن طريق التطبيق الذكى للهاتف المحمول، المزمع إطلاقه مع أول يوم تشغيل، بها إمكانية الدفع بطريقتين؛ إما عن طريق «الكريديت كارد» أو «الكاش»، كما يوجد خط ساخن «19157» لتلقى شكاوى الركاب لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية.

 

سيارات صديقة للبيئة

تتميز سيارات التاكسي الكهربائية الجديدة بفئتيها ونوعيها المختلفين، بأنها مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلى اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي للنقل البري (سوبر جيت) بالإضافة إلى أنها سيارة كهربائية صديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو إنبعاثات للعوادم ويقودها سائقين مدربين على أعلى مستوى لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

 

حجز السيارة عن طريق المحمول

حجز السيارة سيكون متوافرا عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول والمزمع إطلاقه مع أول يوم تشغيل للسيارة، وبها إمكانية الدفع بطريقتين إما عن طريق الكريديت كارد أو الكاش

تاكسي تاكسي العاصمة العاصمة الإدارية الجديدة الجهاز الإداري للدولة مميزات سيارات التاكسي

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